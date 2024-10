Os belo-horizontinos que esperam por uma chuva para aliviar o calor podem ter esperança. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas nesta sexta-feira (18/10) na capital. Áreas de instabilidade podem favorecer chuvas moderadas a fortes em outras regiões de Minas.







Em BH, a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde. A temperatura mínima deve ser de 19°C e a máxima de 32°C com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.





Em Minas

Em Minas, segundo o Inmet, as condições meteorológicas são favoráveis para tempo instável em boa parte do estado. Isso por causa da intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas impulsionadas pelo calor, disponibilidade de umidade e padrão dos ventos em níveis médio e alto da atmosfera.

Assim, chuvas moderadas a fortes podem ocorrer especialmente no período da tarde e noite nas regiões Sul, Oeste, Triângulo Mineiro e Zona da Mata. Na Grande Belo Horizonte, o tempo deve ficar instável no fim de semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A previsão para esta sexta-feira é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva isolada nas regiões Metropolitana, Central Mineira e Noroeste. A mínima no estado deve ser de 14°C na Região Sul e a máxima de 37°C, no Vale do Jequitinhonha e no Triângulo.