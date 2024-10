Mais um caso de infecção pelo superfungo Candida auris foi confirmado no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, nessa terça (15/10). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), responsável pelo monitoramento da contaminação, esta é a quarta confirmação na instituição.

Além da SES, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), através do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) da Fundação Ezequiel Dias (Funed), e a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte acompanham a situação.

Até o momento, 39 pacientes foram testados, sendo dois negativados que permanecem internados e nove que já receberam alta e quatro confirmados. Dos infectados, dois permanecem internados e dois tiveram alta nos dias 20 de setembro e 2 de outubro. Outros 24 aguardam o resultado dos exames.

Segundo a secretaria, o fungo tem alta transmissibilidade e capacidade de colonizar rapidamente a pele do paciente e o ambiente próximo a ele. Os leitos dos pacientes suspeitos estão isolados para prevenir o contato com outras pessoas.

Seguindo os protocolos de segurança sanitária em ambiente hospitalar, o Hospital João XXIII tomou todas as medidas de controle e manejo necessárias para proteção dos demais pacientes e profissionais da unidade, como higienização das mãos, medidas de precaução de contato dos casos suspeitos e testes para detecção de novos casos.

De acordo com a SES, os casos suspeitos de infecção pelo fungo Candida auris são monitorados desde o ano de 2021, logo após o primeiro caso confirmado no país. Nesses três anos, foram descartados 129 casos no estado.