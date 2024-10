O lutador de MMA, Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como Guilherme "Bomba", foi encontrado morto nessa terça-feira (15/10) em Chicago, nos Estados Unidos. O esportista, que já competiu no Ultimate Fighting Championship (UFC), namorou com a cantora norte-americana Demi Lovato em 2017.

Natural de Belo Horizonte, Bomba tinha 38 anos e deixa uma filha de apenas um ano, fruto do relacionamento com sua atual parceira, Kayla Lauren. Em 2014, ele participou do reality show The Ultimate Fighter Brasil (TUF) e deixou a capital mineira para morar em Los Angeles, nos EUA.

Entre 2016 e 2017, Guilherme namorou Demi Lovato, com quem teve um relacionamento saudável e término amigável, segundo conhecidos. Nas redes sociais, Bomba compartilhava sua rotina com mais de 50 mil seguidores.

A morte de Guilherme foi confirmada pela família e a causa ainda não foi divulgada. Nas redes sociais, seguidores lamentaram a morte do atleta.

“Meus sentimentos a todos amigos e familiares, vim conhecer sobre ele ontem por um aluno que treinou com ele a uns 15 anos atrás. Vai com Deus guerreiro”, comentou uma internauta. “Vai com Deus, vai na paz, siga a luz!”, disse outra. “Sem palavras por não ter mais você por aqui”, comentou uma terceira.

Walter Vasconcelos, tio de Guilherme, lamentou a morte do sobrinho por meio das redes sociais. "A tristeza bate na nossa porta hoje com sua partida meu sobrinho e afilhado, Guilherme Vasconcelos! Deus o receba na sua bondade! Sem palavras!", compartilhou.