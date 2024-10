Um acidente pouco depois da área de escape do Anel Rodoviário de BH, com um caminhão que transportava bebidas alcoólicas e capotou, interditou por cinco horas durante a madrugada uma das pistas no trecho do Bairro Betânia, zona oeste de BH, sentido Vitória (ES). A PM foi acionada e, para impedir o saque da carga, usou balas de borracha.





O capotamento ocorreu pouco depois de meia-noite. O caminhão, segundo o motorista, tinha sido carregado no Rio de Janeiro. Segundo o Boletim de Ocorrência, ao chegar ao Anel, o condutor percebeu que o veículo tinha perdido o freio.





Ele seguiu descendo, tentando chegar à área de escape. No entanto, ao chegar ao local, havia uma carreta, trafegando o que o impediu de entrar. O motorista, além de estar com o pisca-alerta, passou a buzinar e a pedir ajuda, acenando com um dos braços do lado de fora do caminhão.





Essa reação fez com que outros caminhões e alguns veículos de passeio ajudassem, servindo de escolta. Mas, três quilômetros abaixo da área de escape, o motorista não conseguiu fazer uma curva e o veículo capotou.





O motorista ficou preso na cabine e foi resgatado pelos caminhoneiros e motoristas que tinham se desviado, atendendo aos sinais de outros caminheiros. Ele foi levado ao Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS).

A carga, de latas de cerveja, se espalhou na pista. Muitos carros que passavam, pararam, para roubar a carga. Foi quando a PM chegou e para afastar os oportunistas, atirou com balas de borracha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, para fazer a lavagem da pista. O veículo foi retirado no final da madrugada e o tráfego, restabelecido.