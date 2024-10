Acidente foi no Km 766 da BR-040 em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira

A colisão entre um caminhão e um carro deixou quatro pessoas feridas e interditou o trânsito nos dois sentidos no KM 766 da BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, na tarde desta terça-feira (15/10).

A última atualização da EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho, às 17h48, é de que o trânsito segue interditado no sentido Juiz de Fora e o congestionamento chega a 3 km em ambos os sentidos. Mais cedo, o trânsito precisou ser totalmente interditado no trecho.

Devido à colisão, o caminhão tombou e a carga ficou atravessada sobre as duas pistas. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas no acidente. Entre elas está um dos motoristas, que ficou preso à ferragens.

Três equipes dos bombeiros e duas do Samu estiveram no local para dar socorro aos feridos.

