Mais de 150 cidades de cinco regiões de Minas Gerais amanhecem sob alerta de “perigo potencial” para chuvas intensas. Há possibilidade de precipitações entre 20 e 30mm/h ou até 50mm por dia e ventos intensos, entre 40-60km/h. Na capital, a previsão é de chuva isolada até o fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até o fim do mês, permanece a tendência de pancadas de chuva, com volumes dentro da média, o que caracteriza o período de transição entre a estação seca e a chuvosa. Em novembro, o esperado é que o período das águas se estabeleça, com maior volume e recorrência de chuvas, inclusive acima da média histórica.

Meteorologista do Inmet, Anete Fernandes explica que é difícil falar a longo prazo porque a previsão do tempo perde confiabilidade a partir de 120 horas à frente. Em todo caso, a tendência até -feira (18/10) é apenas de possibilidade de chuva isolada. No (19/10), com aumento da nebulosidade no decorrer do dia, as chuvas podem ocorrer a partir da tarde e início da noite, típicas de primavera. Já no (20/10), o dia deve ser nublado, com chuva a qualquer hora e maior volume.

Anete destaca que a condição é favorecida por áreas de instabilidade, associadas à circulação dos ventos em médios e altos níveis da atmosfera. “É um comportamento condizente com essa época do ano e com a transição entre as estações seca e chuvosa. Essas chuvas tendem a persistir na -feira (21/10), reduzindo-se ao longo do dia. Na ça (22/10), já volta o patamar de pancadas de chuva no fim da tarde e à noite. A tendência é a de um chuvoso, melhorando no decorrer de segunda-feira, e, a partir de ça, voltam as pancadas de chuva.”

Considerando o estado como um todo, a perspectiva até o fim , segundo a meteorologista, é de manutenção do padrão de transição, com recorrência de pancadas de chuva, típicas de primavera. Em Minas, a -feira deve ser de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva ocorrendo, preferencialmente, a partir da tarde, nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Já no Sul e na Zona da Mata, a previsão é de céu parcialmente nublado, com aumento da nebulosidade à tarde e pancadas de chuva nesse período e à noite. No restante do estado, por causa da variação de nebulosidade, o céu deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. “Há umidade e aquecimento diurno.”

Próximos dias

Na -feira (18/10), com condição de aquecimento diurno, persiste a possibilidade de pancadas, nas regiões Norte, Noroeste e Jequitinhonha. As pancadas de fim de tarde se expandem também para o período da noite no Triângulo, no Sul e na Zona da Mata. No restante do estado, inclusive na capital, persiste a condição de possibilidade de pancadas de chuva.

No , a previsão é de céu parcialmente nublado, com aumento da nebulosidade e condições de chuva ao longo do dia, no Triângulo, na Oeste, no Sul e na Zona da Mata. As chuvas de fim de tarde ficam restritas às regiões Noroeste, Central Mineira e Região Metropolitana. No restante do estado, o céu deve ficar parcialmente nublado.

No , há chance de chuva em todo o estado. Porém, o volume mais expressivo é esperado para Triângulo, Oeste, Sul e Zona da Mata. No restante do estado, a previsão é de pancadas de chuva no fim de tarde.

Transição







Pancadas de chuva são normais nesta época do ano, mas as precipitações mais intensas ficam mesmo para novembro. “Começamos novembro com estação chuvosa estabelecida não só no estado, mas também nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do país.” A tendência para outubro é que a chuva fique no patamar normal a ligeiramente acima da média. “Dependendo do volume e do que aconteça no fim de semana, talvez a média seja alcançada neste fim de semana.”

Já a previsão para novembro é a que seja um mês mais chuvoso que o normal. “Provavelmente vamos a ocorrência de episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul, caracterizada por vários dias nublados e com chuva a qualquer hora. “Se essa previsão se confirmar, é essa a característica que esperamos.”

Ela lembra que o trimestre que começa em novembro e vai até janeiro é o mais chuvoso em BH. A média de chuva em outubro é de 110,1mm com temperatura mínima média de 18,8°C e máxima média de 28,7°C. Já em novembro, o volume médio histórico chega a 236mm, com mínima média de 18,9°C e máxima média de 27,7°C.

De olho nos termômetros





Mínima e máxima até em BH: