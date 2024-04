A Setpar Empreendimentos apresenta seu novo empreendimento: o Condomínio Setlife, localizado em Uberaba, em Minas Gerais.

Com 26 anos de experiência, a Setpar Empreendimentos se destaca por sua capacidade de identificar as tendências do mercado, evoluir e inovar para oferecer soluções imobiliárias que simplificam a rotina e garantem qualidade de vida aos moradores.

Condição especial de venda na ExpoZebu

Para quem tem interesse em morar em um condomínio fechado, com ampla área verde e clube exclusivo, o preço inicial de venda é de R$ 139.900,00 à vista. Ou uma entrada de R$ 9.900, para terrenos parcelados direto com a Setpar. Porém, esses valores são uma promoção exclusiva, que serão mantidos somente durante os dias da feira ExpoZebu, de 27 de abril a 5 de maio, em Uberaba.

Biodiversidade e conservação de árvores valorizam a região

Neste projeto, a construtora está comprometida em plantar 4.800 árvores em áreas verdes internas e externas, incluindo 480 árvores frutíferas. Cada condomínio terá seu próprio pomar, com aproximadamente 100 árvores frutíferas variadas, como acerola, amora, araçá, carambola, entre outras.

Essa iniciativa não apenas embeleza os empreendimentos, mas também contribui significativamente para a biodiversidade local, integrando-se harmoniosamente aos fragmentos de mata existentes.

Um ponto notável é a preservação das 15 jabuticabeiras que haviam no local e frutificam há mais de 10 anos, proporcionando um ambiente natural e sustentável para moradores e visitantes.

Espaço gourmet e clube exclusivo são os destaques do empreendimento

O espaço gourmet tem quiosque e churrasqueira, o parque aquático traz piscinas adulto e infantil mais um moderno deck molhado, já o parque infantil foi estruturado em detalhes para o bem-estar e segurança das crianças.

Para quem é apaixonado por esporte, o Condomínio SetLife possui academia climatizada, quadras de areia e poliesportiva e ainda um espaço calistenia, especial para treinos usando o peso do próprio corpo. Existe ainda um bicicletário, para guardar as bicicletas com espaço e segurança.

A Setpar Empreendimentos preparou o condomínio para quem valoriza a qualidade de vida ao máximo! No Espaço Pet, seu pet pode praticar exercícios e brincar com muita liberdade.

O condomínio oferece ainda um amplo salão de festas para receber os amigos e a família. Valorizando a praticidade tão importante hoje em dia, o SetLife estruturou um minimercado para os moradores encontrarem aquele ingrediente que faltou, sem precisar sair do condomínio. Outro diferencial é a portaria 24h, totalmente projetada para garantir a segurança.

Tudo foi cuidadosamente planejado para garantir um clube dentro de um condomínio, com parque aquático e diversos itens de lazer e segurança, com atenção especial à sustentabilidade ambiental e integração com as áreas verdes ao redor dos empreendimentos.

Condomínio contará também com áreas comerciais

O Condomínio SetLife está dividido em três áreas, que comportam o SetLife Essence (com 345 terrenos residenciais); o SetLife Horizon (com 249 terrenos).



Vale ressaltar que, na área externa do condomínio, estão disponíveis também 177 terrenos, entre 250m² a 710,20m². A proposta é que 17 desses terrenos da área externa sejam para uso empresarial. São espaços com área mínima de 753,10m² e máxima de 2.064,30m².

O acesso ao condomínio fechado é pela rodovia Edílson Lamartine Mendes, a MG 427 KM 4, saída para Conceição das Alagoas, a apenas 11 quilômetros do centro de Uberaba cidade, com retorno na frente do acesso ao empreendimento.

Sobre a Setpar

Com um portfólio diversificado, a Setpar desempenha um papel fundamental na transformação do cenário urbano, tendo entregue mais de 27 milhões de metros quadrados de urbanização em loteamentos abertos e fechados, beneficiando mais de 80 mil famílias, em 58 cidades, de 5 estados brasileiros.



Para saber mais sobre a empresa e seus empreendimentos, acesse setpar.com.br e conheça detalhes dessa história de comprometimento com o desenvolvimento urbano sustentável. Ou entre em contato por telefone ou whatsapp através do número 0800 878 7777.