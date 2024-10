Em BH, a Operação Rebite está sendo realizada no Anel Rodoviário, altura do Viaduto São Francisco, que cruza a Avenida Antônio Carlos

Uma operação para apreender drogas inibidoras de sono em rodovias foi deflagrada nesta segunda-feira (21/10) em todo o estado de Minas Gerais. A “Operação Rebite”, nomeada com a principal substância estimulante utilizada por motoristas, será realizada até domingo (28) em mais de 100 pontos no estado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Em Belo Horizonte, a ação está sendo feita no Anel Rodoviário, na altura do Viaduto São Francisco, no bairro homônimo.

De acordo com o subcomandante do batalhão da PMRv, capitão Vinícius Araújo, responsável pela operação na capital mineira, até às 8h desta segunda não havia sido realizada nenhuma apreensão da droga. Para prevenir acidentes de trânsito, militares vão abordar motoristas na intenção de reprimir a utilização da substância de maneira ilegal.

“A operação será realizada durante uma semana. Durante o ano tiveram apreensões de rebite, mas não com um número alarmante. A ação é voltada para apreender os entorpecentes e gerar a prevenção de acidentes, pois o rebite causa um certo apagão no motorista quando o efeito passa. Então, é uma apreensão necessária para a redução de acidentes”, diz o capitão.

O rebite é uma droga psicoativa, isto é, um medicamento estimulante. Para aumentar a produtividade, muitas pessoas usam a substância. Caminhoneiros que percorrem longas distâncias fazem o uso para reduzir o sono e ampliar o tempo na direção do veículo. No entanto, o entorpecente causa efeitos colaterais que potencializam acidentes de trânsito e colocam em risco a vida de quem transita pelas rodovias.

Segundo Vinícius Araújo, motoristas de veículos de passeio fazem o uso das substâncias, mas é mais comum que condutores de caminhões e carretas façam, visto que eles percorrem distâncias maiores. Porém, durante a operação, é encontrado drogas como maconha e cocaína nos veículos leves, que também podem ocasionar acidente e configuram infrações de trânsito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Além da fiscalização, a PMRv vai divulgar vídeos educativos, dicas de segurança aos condutores e entrevistas aos órgãos de imprensa, na busca da redução de acidentes desta natureza.