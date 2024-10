Depois de um fim de semana chuvoso, os belo-horizontinos podem manter o guarda-chuva à mão, já que a previsão para esta segunda-feira (21/10) é de mais água caindo na capital mineira. O céu deverá amanhecer nublado e as pancadas de chuva podem marcar presença a qualquer hora do dia.

A previsão da Defesa Civil municipal indica chances de raios e ventos mais fortes em alguns momentos, mas sem perder a temperatura amena, com os termômetros variando entre 17°C e 25°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 60%, nível considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



Belo Horizonte permanece sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas fortes, assim como outras 706 cidades no estado de Minas Gerais, diante da possibilidade de acúmulo entre 50 e 100 milímetros de chuva nas próximas 24 horas.

Com o solo encharcado após dias consecutivos de precipitações, a Defesa Civil municipal colocou a região do Barreiro em alerta de risco geológico moderado, válido até terça-feira (22/10). A regional foi a mais encharcada neste fim de semana, com um total de 54,1 milímetros em 48 horas, representando quase metade (49,1%) do que se espera para todo o mês de outubro, cuja média histórica é de 110 milímetros.







Desde o retorno das chuvas, em 9 de outubro, o Barreiro já acumula 183,9% da média mensal, com um total de 201,9 milímetros e pode até atingir o dobro do volume da média histórica em breve. Com isso, a Defesa Civil de BH recomenda atenção redobrada em áreas de encosta na região.





Rachaduras em paredes, portas e janelas que não fecham corretamente, além de muros inclinados, são alguns dos sinais de alerta de que o terreno está em movimento. Caso os moradores notem alguma mudança estrutural, devem acionar imediatamente o órgão pelo telefone 199.





A Defesa Civil também recomenda atenção nas ruas: ficar longe de áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Chuvas acima da média







Na região Centro-Sul, o volume de chuva registrado entre sexta-feira (18/10) e a manhã de domingo (20/10) ultrapassou 40% da média histórica para o mês de outubro. Com 142,4 milímetros acumulados até agora, a região já alcançou 129,3% da média esperada para o mês.

Em Venda Nova, os 43,3 milímetros acumulados nos últimos dias correspondem a 39,3% da média mensal, um volume significativo, embora um pouco abaixo do Centro-Sul. Regiões como a Oeste (32,2 mm, ou 29,2%) e o Norte (29,2 mm, ou 26,5%) seguem abaixo da média, mas ainda registram chuvas significativas para um período de 48 horas.

As chuvas que começaram em 9 de outubro trouxeram alívio para Belo Horizonte após um longo período de seca. Foram 172 dias de estiagem, desde abril, que deixaram a cidade sob a pressão da falta de precipitação.