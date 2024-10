Esta quinta-feira (24/10) pode ser de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para moradores de dez regiões de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas em forma de pancadas são típicas da estação da primavera.

As condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, com precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40 a 60 km/h) em localidades isoladas do estado de Minas Gerais.

A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Noroeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana, Zona da Mata e Central Mineira. Nas demais regiões do estado, a quinta-feira deve ser de céu parcialmente nublado.

Na capital mineira, a previsão é de pancadas de chuva na Região da Pampulha e no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul. Os termômetros devem oscilar entre mínima de 15°C e máxima de 36°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% e máxima de 95%.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges