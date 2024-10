Um homem de 26 anos simulou estar morto para escapar de uma tentativa de execução na BR-265, perto do Bairro São Francisco, em Barbacena, no Campo das Vertentes. O incidente ocorreu na noite dessa terça-feira (22/10).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava em direção à BR-040 quando uma motocicleta azul, com faróis da mesma cor, se aproximou. O motorista da moto disparou inicialmente, mas não acertou. Em seguida, ele atirou novamente, atingindo o braço esquerdo do homem. Ao tentar escapar, a vítima caiu. O motociclista se aproximou e disparou em sua direção.

Depois de cair no chão, a vítima se fez de morta, o que fez com que o motociclista fugisse. Mesmo ferido, o homem conseguiu chegar a uma empresa próxima para pedir ajuda. Ele foi levado ao Hospital Regional, onde uma tomografia revelou que a bala ficou alojada em sua cabeça.

As circunstâncias do caso estão sendo apuradas, e o motorista da moto ainda não foi localizado.

