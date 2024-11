Um professor universitário resolveu dar o troco naqueles alunos que usam o horário das aulas para tirar um cochilo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o docente Matthew Pittman, de uma universidade nos Estados Unidos, canta sucessos de bandas como Paramore, Fall Out Boy e Panic! At the Disco para acordar os estudantes folgados.









No vídeo compartilhado pelo professor, é possível ver um aluno com a cabeça inclinada para trás, parecendo estar dormindo. Pittman avista o aluno e aproveita a oportunidade para fazer uma serenata alta para ele. A música escolhida foi "Fall for you", do Secondhand Serenade. Gritando a letra do refrão, Pittman se ajoelha na frente do aluno que imediatamente acorda assustado.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Pittman atravessa a sala de aula para chegar ao outro aluno adormecido. Ele finge continuar a lição até chegar ao alvo. "A estrutura da sintaxe é, claro, muito importante ao fazer um argumento convincente", diz, tentando despistar. O professor se põe a postos e solta a voz com "Basket case", do Green Day.









Em um ponto, Pittman sobe em cadeiras para pegar um megafone e canta "I Miss You" do Blink-182 para uma garota adormecida que acorda rindo. Nos comentários da publicação, os internautas elogiam o bom-humor e o bom gosto musical do professor.









"Este é o tipo de professor que você escolhe aleatoriamente porque precisa da aula e acaba escolhendo sempre que pode para outras aulas", elogiou um perfil. “Não sei o que é melhor, ele puxando um megafone do nada ou o outro garoto esticando a mão para tampar o nariz para fazer a música do Blink 182 soar mais autêntica", disse outro. Botar o cabelo na frente do olho também é realmente a cereja do bolo", apontou um perfil.