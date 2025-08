Confira a previsão do tempo para este domingo (3/8) em BH e MG

O primeiro domingo de agosto (3/8) em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura permanece estável, variando entre mínima de 11°C e máxima de 26ºC.

Para Minas Gerais, a previsão é de céu parcialmente nublado com névoa úmida nas regiões da Zona da Mata, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. O Inmet informa a possibilidade de geada no Sul do estado. Demais regiões, terão um dia de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca com temperatura entre 4ºC e 32°C

De acordo com o Instituto, por ser o último mês do trimestre mais seco do ano, agosto segue com chuvas escassas, praticamente restritas ao sul e a faixa leste do estado. Outra característica do mês é a formação de nevoeiro ao amanhecer na faixa leste mineira, assim como o declínio acentuado da umidade relativa do ar à tarde, inferior a 30%, no restante do estado.

