Dia Mundial da Saúde Oral: 9 hábitos para melhorar a saúde da boca e dentes

O Dia da Saúde Bucal, comemorado mundialmente em 20 de março, é uma data de extrema importância para a conscientização sobre a saúde oral. A data é simbólica, mas a importância do tema é relevante o ano todo.

A mais recente Pesquisa Nacional de Saúde Bucal - SB Brasil mostra que aproximadamente metade dos adultos entre 35 e 44 anos no Brasil tem pelo menos um dente com cárie sem tratamento. Entre as crianças a partir de 5 anos, a prevalência de um ou mais dentes com cárie não tratada foi de 41,18%. Entre os adolescentes com pelo menos 12 anos, 36,85% possuem o problema. Das pessoas acima dos 65 anos, aproximadamente um terço possuía um ou mais dentes com cárie não tratada e 10,15% apresentaram uma ou mais consequências clínicas dessa falta de tratamento. O levantamento é realizado a cada 10 anos pelo Ministério da Saúde para avaliar as condições de saúde bucal da população brasileira.

“Os números são preocupantes, principalmente por conta das complicações e efeitos negativos para a saúde das pessoas que a falta de cuidado bucal traz”, explica Monique Pimentel, Secretária de saúde do município de Paracambi (RJ). “A saúde oral vai além de ostentar um sorriso bonito, ela está diretamente relacionada ao bem-estar geral e à prevenção de doenças sistêmicas. Problemas mal tratados na região podem desencadear ou agravar doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e até complicações durante a gravidez. Isso sem falar na própria nutrição da pessoa, pois quanto menos condições de mastigar, menos a pessoa consome alimentos com nutrientes necessários à composição do organismo, como carnes mais firmes, fontes de proteína.”

Além dos hábitos mais conhecidos da população, como escovar os dentes usando escova e fio dental sempre, e consultar-se com o dentista periodicamente (pelo menos duas vezes ao ano) para identificar qualquer problema antes que atinja uma gravidade maior, adotar algumas ações na rotina pode trazer muitos benefícios. Monique lista 9 atitudes para proporcionar maior saúde bucal às pessoas:

1. Raspagem da língua: a língua pode acumular bactérias e restos de comida. Utilizar um raspador de língua diariamente é eficaz para remover essa camada, prevenindo o mau hálito e doenças nas gengivas.

2. Evitar tabaco e álcool: abster-se do uso de tabaco e reduzir o consumo de álcool, pois ambos são fatores de risco para doenças bucais, como câncer de boca e doenças periodontais.

3. Massagem gengival: massagear as gengivas com os dedos limpos ou uma escova macia ajuda a estimular a circulação sanguínea, fortalecendo as gengivas e prevenindo a gengivite.

4. Alimentos ricos em probióticos: consumir alimentos como iogurte natural, kefir e outros probióticos auxilia no equilíbrio da flora bacteriana da boca, evitando o crescimento de bactérias prejudiciais.

5. Mastigar alimentos fibrosos: alimentos como maçã, cenoura e pepino ajudam a limpar os dentes naturalmente, estimulando a produção de saliva e removendo resíduos alimentares.

6. Atenção aos medicamentos: certos medicamentos podem causar ressecamento da boca, aumentando o risco de cáries. Consulte seu médico ou dentista para discutir possíveis efeitos colaterais e formas de mitigá-los.

7. Cuidado com piercings na boca: piercings na língua ou nos lábios podem causar danos aos dentes e gengivas, além de aumentar a chance de infecções.

8. Gerenciar o estresse: o estresse pode levar a hábitos como o bruxismo (ranger os dentes), o que pode resultar em desgaste dental e dor na mandíbula. Técnicas de relaxamento podem ser úteis.

9. Limpeza profissional regular: Além das consultas de check-up, marque limpezas profissionais frequentes com seu dentista para remover tártaro e placa bacteriana que a escovação diária não consegue eliminar.

