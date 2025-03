Canabidiol pode estimular a biomineralização dos dentes, sugere estudo

Thais Szegö

Testes in vitro indicam que o canabidiol pode estimular a biomineralização dos dentes mesmo em condições inflamatórias, auxiliando assim na reparação dos tecidos.

A pesquisa foi conduzida com apoio da FAPESP na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Forp-USP). Os resultados estão publicados no Journal of Dentistry.

No experimento, células da polpa dentária de camundongos foram expostas a uma citocina denominada fator de necrose tumoral alfa (TNF-), envolvida em diversos processos inflamatórios e autoimunes. Em seguida, tratadas com diferentes concentrações de canabidiol por períodos que variavam entre 24 horas e sete dias.

“A capacidade de as células sobreviverem e funcionarem nesse ambiente foi avaliada, o que permitiu determinar se a substância tem algum efeito bioativo sobre elas”, explica Francisco Wanderley Garcia de Paula-Silva, professor do Departamento de Clínica Infantil da instituição, que coordenou o trabalho. O estudo contou com a colaboração das pesquisadoras Elaine Del Bel e Glauce Crivelaro do Nascimento Marangoni, ambas do laboratório de Neurofisiologia Molecular da Forp-USP.

Os pesquisadores analisaram a formação de nódulos de mineralização com a ajuda de um corante chamado vermelho de alizarina. Esse processo acontece graças à presença de células-tronco mesenquimais na polpa dentária que, diante de algum tipo de estresse, como um processo inflamatório, migram para os locais atingidos e se diferenciam em estruturas semelhantes a odontoblastos, células que formam e mantêm a dentina, a camada mais interna dos dentes.

Paralelamente a isso, os macrófagos, importantes células do sistema imune, foram pré-estimulados com lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) – um componente tóxico da parede celular de bactérias Gram-negativas – antes de serem expostos à substância extraída da Cannabis sativa. Esse teste buscou avaliar o efeito do canabidiol na modulação da síntese de mediadores inflamatórios pelos macrófagos.

Os resultados indicam que o tratamento com o canabidiol foi capaz de inibir a síntese dos mediadores inflamatórios, sugerindo um efeito anti-inflamatório especialmente após o período de 24 horas. Além disso, a substância estimulou a capacidade de biomineralização dentária.

“Esses achados sugerem que o canabidiol pode ser uma substância bioativa promissora para reparação tecidual em contextos inflamatórios, o que abre novas perspectivas para seu uso em tratamentos odontológicos, em especial na odontologia regenerativa, beneficiando pacientes em diversas situações clínicas”, afirma Paula-Silva.

De acordo com o pesquisador, esses achados mostram que o canabidiol merece investigação adicional para que seu papel efetivo na prática odontológica seja estabelecido, já que a pesquisa ainda se encontra em estágio inicial. Por isso, a translação dos resultados experimentais para aplicações clínicas requer um longo processo de avaliação e validação.

Para isso, é fundamental fazer estudos clínicos para avaliar a eficácia e a segurança em humanos. Não apenas para confirmar os efeitos observados, mas também para entender como essa substância se comporta em diferentes situações clínicas, incluindo dosagem, formas de administração e potenciais interações com outros tratamentos.

Além disso, a implementação de novos tratamentos na prática clínica deve cumprir requisitos regulatórios que envolvem avaliações independentes, revisões por comitês de ética e aprovações de órgãos reguladores de saúde. “O crescente interesse em terapias baseadas em canabinoides, aliado a uma compreensão mais profunda dos mecanismos de ação do canabidiol, pode facilitar a realização de futuros ensaios clínicos, especialmente à medida que mais dados se tornarem disponíveis”, diz Paula-Silva.