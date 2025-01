Doenças gengivais não tratadas, por exemplo, podem desencadear parto prematuro e o nascimento do bebê com baixo peso

Manter a saúde bucal em dia é importante não só para o bem-estar da gestante, mas também para a do bebê. Nesse período é fundamental que as futuras mamães realizem uma higiene bucal rigorosa e o acompanhamento com um cirurgião-dentista para prevenir e tratar inflamações e infecções bucais, que podem ocorrer com maior frequência.





De acordo com a dentista e coordenadora do curso de odontologia da Universidade de Franca (UNIFRAN), Soraia Marangoni, doenças gengivais não tratadas, por exemplo, podem desencadear parto prematuro e o nascimento do bebê com baixo peso.

“A gestante possui maior risco de desenvolver doenças gengivais, especialmente no segundo e terceiro trimestres, em função das alterações hormonais e do acúmulo de biofilme (placa dental). O refluxo gástrico e os vômitos, comuns no primeiro trimestre, podem expor os dentes da grávida aos ácidos, causando alterações (erosões) em suas superfícies”, explica.





A gestação é um momento que exige diversos cuidados com as mães e a saúde bucal é um deles. Segundo dados do Ministério da Saúde, somente no Brasil, estima-se que cerca de 340 mil bebês nascem prematuros e, apesar de não haver uma causa específica, a ida ao dentista na gestação é uma importante forma de prevenção.





“Ainda que não haja uma relação direta entre a condição bucal da mãe e os dentes do bebê, é importante se compreender que, se a mãe possui processos inflamatórios/infecciosos em tecidos da boca, como a gengiva e o osso que promove a sustentação do dente, o risco de parto prematuro e do nascimento de bebê com baixo peso é significantemente aumentado”, afirma.





Outro fator importante que justifica a ida ao dentista na gravidez é a alimentação, que pode trazer consequências para o bebê, caso a mãe não tenha um acompanhamento odontológico adequado. “A ingestão de doces e bebidas açucaradas deve ser regulada não apenas na gestação, mas em todas as fases da vida. Ela aumentam a possibilidade de desenvolvimento de lesões de cárie e seus desdobramentos, como a necessidade de realização de tratamentos de canal ou até mesmo de extrações”.





Para Soraia Marangoni, uma alimentação saudável e equilibrada, que inclua frutas, verduras e legumes frescos, assim como carnes magras, ovos e grãos integrais, é o recomendado.

Esses alimentos fornecem vitaminas, minerais e proteínas essenciais para a saúde bucal e geral da gestante e do bebê. Para fortalecimento dos dentes e ossos, indica-se a ingestão de alimentos que sejam fontes de cálcio e fósforo, como leite, queijo e iogurte. A hidratação também é essencial para a produção salivar, auxiliando na prevenção de cáries dentárias.





“O pré-natal odontológico é fundamental para se manter a saúde da gestante em dia, assim como para prevenir e tratar possíveis problemas que podem surgir ou se agravar no período gestacional. É também uma oportunidade para reforçar as orientações de higiene bucal e indicar a dieta mais adequada para manutenção da saúde da futura mamãe”, aponta.



