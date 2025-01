Nos últimos tempos, o vinagre de maçã tornou-se uma estrela nas redes sociais, promovido como uma alternativa natural para emagrecimento, controle de glicemia e até como anti-inflamatório.

Mas será que o produto realmente é tão milagroso quanto parece? Para esclarecer as principais dúvidas sobre o vinagre de maçã, a coordenadora de nutrição e dietética do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, compartilha insights baseados na ciência sobre os efeitos reais desse ingrediente popular.





Vinagre de maçã ajuda no emagrecimento?



Segundo Cintya Bassi, ainda não há evidências científicas suficientes para afirmar que o vinagre de maçã auxilia na perda de peso de forma significativa.

“Algumas poucas pesquisas associam o consumo diário de até duas colheres de vinagre de maçã diluído em água com a perda de peso, mas esses resultados ainda são inconclusivos. Não se sabe ao certo se ele aumenta o tempo de saciedade, retardando a digestão, ou se influencia a secreção de hormônios de saciedade. Mais estudos são necessários para confirmarmos esses efeitos", explica.





Benefícios reais do vinagre de maçã: mito ou verdade?





Embora o vinagre de maçã não seja uma fórmula mágica, ele possui benefícios potenciais quando consumido de forma moderada. “O vinagre de maçã pode ajudar a reduzir picos de glicose no sangue se ingerido antes das refeições e conta com propriedades anti-inflamatórias. Estudos em animais sugerem que o produto pode auxiliar na redução de gordura em tecidos específicos, mas esses resultados precisam ser comprovados em humanos”, ressalta Cintya. Para quem deseja consumir, a especialista recomenda a versão orgânica, que melhor mantém a qualidade dos nutrientes.





Existe algum risco ao ingerir o vinagre de maçã?





A nutricionista orienta que o consumo seja feito com moderação e sempre diluído em água. “Para pessoas saudáveis, não há contraindicações. No entanto, é importante não ultrapassar a recomendação de até quatro colheres ao dia e evitar o consumo direto, pois a acidez pode causar irritação no esôfago e, a longo prazo, danificar o esmalte dos dentes”, alerta.





O consumo contínuo pode ser prejudicial à saúde?





Para aqueles que apreciam o sabor do vinagre de maçã nas refeições, Cintya recomenda usar o produto de forma cautelosa e em pequenas quantidades. “Se utilizado dentro da recomendação e, preferencialmente, em preparações culinárias, o vinagre de maçã pode ser incorporado à alimentação sem riscos. O consumo contínuo, desde que moderado, é seguro”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia