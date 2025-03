Por que tantas mulheres estão optando pelo congelamento de óvulos?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O congelamento de óvulos existe desde a década de 1980, mas foi a partir de 2012, com o desenvolvimento de técnicas mais eficazes, que a taxa de sobrevivência no descongelamento dos óvulos passou a atingir até 90%. Esse avanço tornou o procedimento mais seguro e acessível, ampliando as possibilidades para mulheres que desejam preservar sua fertilidade.

Nos últimos anos, o tema ganhou ainda mais visibilidade, especialmente após famosas como Paolla Oliveira e Cléo Pires compartilharem publicamente suas experiências com a técnica. A ginecologista e especialista em reprodução humana Camila Campos explica como funciona o procedimento, quem deve considerá-lo e quais são os benefícios dessa escolha.

1. O que é o congelamento de óvulos?

Segundo Camila Campos, o congelamento de óvulos, ou criopreservação, é uma técnica que permite armazenar os óvulos para uso futuro. “Os óvulos coletados são submetidos a um processo chamado vitrificação, no qual são congelados em temperaturas extremamente baixas, garantindo a preservação da sua qualidade por tempo indeterminado”, explica.

Esse avanço é uma oportunidade para mulheres que desejam adiar a maternidade, seja por questões profissionais, pessoais ou de saúde, como tratamentos que podem impactar a fertilidade, a exemplo de quimioterapia.

2. Qual a idade ideal para congelar os óvulos?

A idade é um fator crucial na decisão de congelar óvulos. De acordo com Camila, o ideal é realizar o procedimento antes dos 35 anos. “Com o passar do tempo, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos diminuem. Quanto mais jovem a mulher estiver, maior será a chance de sucesso na fertilização futura com esses óvulos”, afirma.

Apesar disso, o procedimento também é realizado em mulheres acima dessa idade, embora o número de óvulos viáveis possa ser menor.

3. Quanto tempo os óvulos podem ficar congelados?

Um dos grandes benefícios do congelamento de óvulos é que eles podem permanecer armazenados por tempo indeterminado. “O óvulo não sofre degradação durante o congelamento, independentemente de quanto tempo ele fique armazenado. Isso significa que a mulher pode utilizá-lo quando estiver pronta para engravidar, seja em meses ou em décadas”, explica a ginecologista.



4. Como funciona o tratamento?

O processo para congelar óvulos envolve várias etapas:

1. Estimulação ovariana: a mulher recebe medicamentos hormonais para estimular os ovários a produzirem mais óvulos do que em um ciclo natural. Esse processo dura cerca de 10 a 14 dias e é acompanhado por ultrassonografias frequentes.

2. Coleta dos óvulos: os óvulos são retirados por meio de um procedimento minimamente invasivo, realizado com anestesia.

3. Congelamento (vitrificação): após a coleta, os óvulos são congelados rapidamente para preservar sua qualidade.

O tratamento é relativamente rápido e seguro, com a maioria das mulheres retomando suas atividades normais em poucos dias após a coleta.

5. Por que tantas mulheres estão optando pelo congelamento?

Além das questões de planejamento pessoal e profissional, Camila aponta o aumento da conscientização sobre a diminuição da fertilidade com a idade. “As mulheres hoje estão mais informadas sobre suas opções e sabem que o congelamento de óvulos pode ser uma alternativa para conciliar a maternidade com outros planos de vida”, diz.

A escolha de famosas como Paolla Oliveira também contribui para a popularização do procedimento. A atriz compartilhou publicamente sua decisão de congelar óvulos, destacando o desejo de se sentir mais segura em relação à maternidade no futuro. Cléo Pires, Sabrina Sato e Tatá Werneck também estão entre as celebridades que abordaram o tema, inspirando outras mulheres a considerar essa opção.

6. Quanto custa o procedimento?

O custo do congelamento de óvulos pode variar, mas geralmente inclui os medicamentos para estimulação ovariana, o procedimento de coleta e o armazenamento dos óvulos. O valor inicial pode variar entre R$ 15 mil a R$ 30 mil, com taxas anuais de manutenção do armazenamento.

7. Congelamento de óvulos: liberdade e planejamento

Para Camila Campos, o congelamento de óvulos é mais do que um procedimento médico – é uma forma de empoderamento feminino. “Essa tecnologia oferece às mulheres a liberdade de decidir quando querem ser mães, sem que a pressão do relógio biológico limite suas escolhas.”