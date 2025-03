A enxaqueca é um distúrbio neurológico que causa dores intensas e pode ser acompanhada por sintomas como náusea, sensibilidade à luz e ao som. Diferente das dores de cabeça comuns, a enxaqueca pode ser incapacitante e exige cuidados específicos para o controle dos episódios.

O tratamento pode incluir medicamentos específicos, mudanças no estilo de vida e acompanhamento médico, especialmente se as crises forem frequentes ou intensificarem-se ao longo do tempo.

Diferença entre enxaqueca e dor de cabeça comum

Embora sejam frequentemente confundidas, a enxaqueca e a dor de cabeça possuem diferenças marcantes:

Dor de cabeça comum: pode ser causada por estresse, tensão muscular ou sinusite, geralmente sendo de curta duração e menos intensa;



pode ser causada por estresse, tensão muscular ou sinusite, geralmente sendo de curta duração e menos intensa; Enxaqueca: dor intensa, pulsátil e localizada, podendo durar horas ou dias, frequentemente acompanhada de sintomas como sensibilidade à luz e náuseas.

Se as dores forem recorrentes e incapacitantes, o ideal é buscar orientação médica para um diagnóstico preciso.

Tipos de tratamento para enxaqueca

O tratamento para enxaqueca pode ser dividido em duas categorias principais:

Medicamentos para alívio da crise: são utilizados quando a dor já está presente, ajudando a reduzir a intensidade dos sintomas;



são utilizados quando a dor já está presente, ajudando a reduzir a intensidade dos sintomas; Medicamentos preventivos: indicados para quem sofre de crises frequentes, ajudam a reduzir a recorrência e a intensidade da enxaqueca.

Além dos medicamentos, mudanças na rotina e hábitos saudáveis podem contribuir para um melhor controle das crises. Também é importante seguir orientações médicas antes de tomar algum tipo de medicamento.

O que não é recomendado durante uma crise de enxaqueca

Algumas substâncias e hábitos podem piorar os sintomas da enxaqueca e devem ser evitados:

Cafeína em excesso: embora pequenas doses possam aliviar a dor, o consumo excessivo pode desencadear crises;



embora pequenas doses possam aliviar a dor, o consumo excessivo pode desencadear crises; Bebidas alcoólicas: o álcool pode desencadear crises e aumentar a intensidade da dor;



o álcool pode desencadear crises e aumentar a intensidade da dor; Exposição a luzes fortes e ruídos: ambientes barulhentos e iluminação intensa podem agravar os sintomas;



ambientes barulhentos e iluminação intensa podem agravar os sintomas; Alimentos processados e ricos em conservantes: alguns produtos industrializados contêm substâncias que podem piorar a enxaqueca.

O café em excesso pode piorar os sintomas da enxaqueca Freepik

O que incluir na alimentação durante uma crise de enxaqueca

Durante uma crise, alguns alimentos podem ajudar a minimizar os sintomas:

Água: a hidratação adequada pode reduzir a intensidade da dor;



a hidratação adequada pode reduzir a intensidade da dor; Oleaginosas: castanhas e nozes contêm magnésio, que auxilia no relaxamento muscular;



castanhas e nozes contêm magnésio, que auxilia no relaxamento muscular; Chás calmantes: opções como camomila e erva-cidreira podem ajudar no relaxamento;



opções como camomila e erva-cidreira podem ajudar no relaxamento; Frutas frescas: ricas em antioxidantes e hidratantes, podem aliviar sintomas leves.

Manter uma alimentação equilibrada e evitar longos períodos sem comer também são estratégias importantes para quem sofre de enxaqueca.

Uso de medicamentos para enxaqueca na gravidez

Mulheres grávidas devem ter atenção especial ao tratamento da enxaqueca, pois alguns medicamentos podem ser contraindicados durante a gestação. O acompanhamento médico é essencial para avaliar alternativas seguras, como ajustes na dieta, técnicas de relaxamento e mudanças no estilo de vida.

O uso de qualquer medicamento deve ser feito apenas sob prescrição médica para garantir a segurança da mãe e do bebê.

Quando procurar um médico?

O acompanhamento médico é fundamental em casos de enxaqueca frequente ou progressiva. Procure um especialista se:

as crises forem recorrentes e intensas;



houver piora nos sintomas ao longo do tempo;



a dor vier acompanhada de alterações na visão, dormência ou dificuldade para falar;



o uso frequente de analgésicos não estiver proporcionando alívio.

O profissional poderá indicar exames e um tratamento adequado para cada caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia