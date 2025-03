A endometriose é uma condição inflamatória crônica que afeta milhões de mulheres em idade reprodutiva, mas muitas ainda passam anos sem diagnóstico. Caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora do útero, a doença pode causar dores intensas, afetar a fertilidade e impactar significativamente a qualidade de vida.

Entender os sintomas e procurar ajuda médica o quanto antes é essencial para evitar complicações.



O que é a endometriose?

A endometriose acontece quando células semelhantes às do endométrio — o tecido que reveste o útero — crescem em outras partes do corpo, como ovários, trompas, bexiga e intestino. Essas células respondem aos hormônios do ciclo menstrual, inflamando e causando dor onde não deveriam estar.

A condição é benigna, mas progressiva, podendo se agravar com o tempo se não for diagnosticada e tratada adequadamente.

Principais sintomas da endometriose

Os sintomas podem variar de intensidade e local conforme o tipo e o estágio da endometriose. Os mais comuns incluem:

cólicas menstruais intensas e incapacitantes;



dor pélvica crônica, mesmo fora do período menstrual;



dor durante ou após a relação sexual;



alterações intestinais ou urinárias, especialmente no período menstrual;



fluxo menstrual intenso ou irregular;



fadiga constante;

dificuldade para engravidar.

É importante lembrar que a intensidade da dor não necessariamente está relacionada à gravidade da doença.

Tipos de endometriose

A endometriose pode se apresentar de diferentes formas:

Endometriose superficial: a mais comum, afeta a parte externa dos órgãos pélvicos;



a mais comum, afeta a parte externa dos órgãos pélvicos; Endometriose ovariana: caracterizada por cistos chamados endometriomas nos ovários;

caracterizada por cistos chamados endometriomas nos ovários; Endometriose profunda: atinge camadas mais profun

das de órgãos como bexiga, intestino ou ligamentos uterinos, podendo causar dores mais intensas e sintomas mais variados.

Possíveis causas da endometriose

As causas exatas da endometriose ainda não são totalmente conhecidas, mas algumas teorias são consideradas:

menstruação retrógrada (quando o sangue menstrual retorna pelas trompas);



alterações hormonais e genéticas;



fatores imunológicos;

histórico familiar de endometriose.

Embora nenhuma causa isolada seja determinante, acredita-se que a combinação de fatores possa contribuir para o desenvolvimento da doença.

Quem tem endometriose pode engravidar?

Sim, mas a fertilidade pode ser afetada. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva (SBE), estima-se que até 50% das mulheres com endometriose enfrentam dificuldade para engravidar.

A presença do tecido fora do útero pode interferir na ovulação, no transporte dos óvulos pelas trompas ou na implantação do embrião. No entanto, com tratamento adequado e acompanhamento médico, muitas mulheres conseguem engravidar naturalmente ou com auxílio de técnicas de reprodução assistida.

Estar atenta aos sintomas e procurar ajuda especializada são os primeiros passos para garantir diagnóstico e tratamento adequados Freepik

Formas de tratamento para endometriose

O tratamento da endometriose depende dos sintomas, da idade da paciente e do desejo de engravidar. As abordagens incluem:

mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada e atividade física;



tratamentos hormonais para interromper ou reduzir a menstruação;



cirurgia para retirada das lesões, em casos moderados ou graves;

técnicas de reprodução assistida, quando há infertilidade associada.

Cada caso deve ser avaliado individualmente por um ginecologista especializado.

Exames que ajudam a identificar a endometriose

O diagnóstico pode ser desafiador, mas alguns exames auxiliam na identificação da doença:

ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal;



ressonância magnética da pelve;

laparoscopia diagnóstica (procedimento cirúrgico que confirma o diagnóstico e permite tratar as lesões).

Além dos exames, a avaliação clínica detalhada é essencial para direcionar a investigação.

Quando procurar ajuda médica?

Se os sintomas de cólica forem intensos e persistentes, se houver dor durante as relações ou dificuldade para engravidar, é fundamental buscar avaliação com um ginecologista. O diagnóstico precoce da endometriose pode evitar o agravamento do quadro e melhorar a qualidade de vida da paciente.