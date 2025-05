Elegância que aquece

A Paramount Alfaiataria lançou sua coleção outono inverno 2025 com uma proposta de moda atemporal e sofisticada, privilegiando o conforto – sua marca registrada. Inspirada na interseção entre arte e arquitetura, a coleção traduz o compromisso da marca com a excelência em alfaiataria e a busca por peças versáteis, que transitam com naturalidade entre o clássico e o contemporâneo. “Mantemos a nossa identidade de modelagem equilibrada e apostamos nos cortes precisos que fogem dos extremos do oversized e do slim fit, garantindo uma silhueta elegante e confortável”, diz Fernando Rodrigues, diretor-criativo da marca.



O uso de matérias-primas de alta qualidade reforça a proposta da grife, com um mix refinado entre fibras naturais e tecidos tecnológicos. O linho puro, a lã pura e o algodão Pima peruano – reconhecido por sua maciez e durabilidade – dividem espaço com poliamidas de alta performance, elastano e poliéster tecnológico, garantindo respirabilidade, regulação térmica e praticidade no dia a dia. A paleta de cores da coleção passeia por tons sofisticados e versáteis, valorizando os neutros e terrosos. Já os clássicos beges e cáquis ganham profundidade com o novo tom café, enquanto os azuis – do claro ao marinho – aparecem combinados ao branco. “Entre as novidades da estação, o destaque fica por conta do cinza gelo, que se harmoniza perfeitamente com marinho e caqui, e o Mocha Mousse, eleita a cor do ano, trazendo um toque contemporâneo às composições”, completa Fernando.

Entre as peças-chave da coleção, o costume em Super 120 se destaca pelo uso inovador da tecnologia têxtil. Confeccionado com elastano para garantir conforto e leveza, o costume chega numa construção totalmente sem forro, proporcionando uma alfaiataria mais descomplicada e versátil. A peça pode ser combinada tanto com camisas tradicionais quanto com polos e tênis, traduzindo o novo olhar da Paramount sobre a moda masculina contemporânea. Fiel à sua essência, a Paramount Alfaiataria oferece uma coleção que dialoga com o homem moderno, sofisticado, exigente que busca peças que unem tradição e modernidade.