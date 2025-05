Moda online avança com mudanças nos hábitos de consumo

O comércio eletrônico brasileiro passa por uma fase de maturação. De acordo com o estudo “Hábitos do consumidor 2025”, realizado pela NP Digital em parceria com o Opinion Box, os consumidores digitais demonstram comportamentos cada vez mais conectados à conveniência, personalização e segurança.

A pesquisa ouviu mais de duas mil pessoas em fevereiro de 2025, com idades e perfis socioeconômicos variados, todas com histórico de pelo menos uma compra online nos últimos seis meses. Um dado que se destaca é o volume expressivo de consumidores que mantêm uma rotina frequente de compras pela internet, com 85% relatando aquisições algumas vezes por mês.

Entre os fatores mais citados para a escolha de uma loja online estão a facilidade de navegação, a qualidade das imagens dos produtos e a presença de descrições detalhadas. No recorte de gênero, 70% das mulheres apontaram esses elementos visuais como fundamentais na hora de decidir pela compra, reforçando o papel da apresentação nas categorias de moda e vestuário.

Nesse contexto, setores como o de moda feminina têm se adaptado ao comportamento do público digital. Peças como vestidos longos de festa, por exemplo, aparecem com destaque em catálogos online de diferentes marcas, atendendo a um consumidor que valoriza não apenas a estética, mas também a clareza das informações e a confiabilidade do ambiente de compra.

A pesquisa também evidenciou a importância da personalização na experiência de consumo. Mais de 66% dos entrevistados afirmaram preferir comprar em sites que apresentam sugestões baseadas em preferências anteriores. Esse comportamento impacta diretamente o planejamento das marcas, que passaram a investir em algoritmos e ferramentas para entender padrões de navegação e consumo.

Outro ponto abordado diz respeito à confiança. Apenas 20,7% dos consumidores disseram confiar plenamente nas informações fornecidas por e-commerces. A maioria ainda busca validação externa, como avaliações de clientes e selos de segurança. Para consumidores acima dos 50 anos, a preocupação com proteção de dados é ainda mais intensa, com 78% indicando essa barreira como um obstáculo para realizar compras online com maior frequência.

O estudo também mostra que datas promocionais, como a Black Friday, seguem influenciando o comportamento de compra. Entre os entrevistados da Geração Z, 71,7% declararam esperar esse tipo de ocasião para realizar compras com descontos mais vantajosos.

Mesmo com os avanços tecnológicos e o crescimento do digital, o contato humanizado e a comunicação clara ainda são altamente valorizados. Quando o assunto é atendimento, 37,4% dos participantes disseram não se sentirem confortáveis com interações completamente automatizadas. Isso aponta para a necessidade de equilibrar inovação com sensibilidade no relacionamento com o cliente.

A pesquisa reforça que o comportamento de compra no ambiente digital está em constante transformação, e que fatores como imagem, contexto e clareza informacional exercem influência direta na experiência do usuário. Marcas que atuam com moda e vestuário, especialmente em nichos como o de roupas sociais femininas, têm acompanhado essas mudanças com atenção, ajustando narrativas visuais e a forma de apresentar peças como vestidos longos de festa para melhor se conectar com seus públicos.

