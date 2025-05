2ª edição da Feconect vai transformar Lagoa Santa em polo de negócios

Conexão no mundo dos negócios e do empreendedorismo é a ponte que transforma ideias em oportunidades, unindo mentes visionárias como elos de uma corrente poderosa. É o aperto de mãos que fecha parcerias, o diálogo que inspira inovação e a rede que faz girar a engrenagem do sucesso, conectando sonhos a resultados concretos.

Essa é a proposta da Feconect, em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, que será o epicentro da maior feira de negócios do Vetor Norte, a partir desta quinta-feira, 15 de maio. Promovida pela Associação dos Condomínios de Lagoa Santa e Região (Acolasa), o evento vai acontecer na Arena Multiuso e promete atrair milhares de visitantes, consolidando a cidade como um centro de empreendedorismo, inovação, turismo e cultura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Feconect Acolasa 2025 (@feconectacolasa)

Após o sucesso da primeira edição em 2024, a expectativa para este ano é ainda maior, com uma programação que pretende unir negócios, palestras, gastronomia e entretenimento para todos os públicos. Segundo Emílio Matos Costa, diretor de marketing da Acolasa e idealizador da Feconect, o evento é a oportunidade de conexão através do estreitamento de laços entre os empreendedores e empresários do Vetor Norte: “quando criei a Feconect eu tinha a certeza que a feira seria uma referência de conexões e negócios em toda região, quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes e desejar grandes negócios a todos os participantes”, comenta.









Conexão

Não deixe de conferir o Pôr do Sol na Lagoa Central, visto do antigo Iate Clube da cidade Carlos Altman/EM





A Feconect 2025, que começa nesta quinta-feira e vai até domingo, espera um público estimado de 60 mil, segundo os organizadores. O evento foi projetado para conectar diferentes setores, como indústria, comércio, serviços e profissionais liberais, em um ambiente propício para networking e inovação. A Arena Multiuso, localizada na região central da cidade, foi escolhida para facilitar o acesso de visitantes e destacar o potencial turístico e cultural de Lagoa Santa.







De acordo com Jairo Cardoso, diretor financeiro da Acolasa, a expectativa da Feconect é movimentar, nos 4 dias de feira, cerca de R$ milhões em negócios e serviços, em diversas áreas como hotelaria, bares, alimentação e com destaque para a construção civil, sempre em alta na cidade do Vetor Norte. “ Temos a visibilidade em toda região metropolitana, onde acreditamos que alcançaremos um público de 600 mil pessoas através da ação de mídia, em redes sociais e material visual no corredor da rodovia MG10”, comentou.

Cielo

A programação extensa e variada, começa nesta quinta-feira, 15/5, às 17h, com a abertura oficial que contará com a palestra inspiradora do campeão olímpico César Cielo. Ele vai compartilhar sua trajetória de superação e disciplina, o que promete emocionar os presentes. Nos dias seguintes, os visitantes poderão participar de oficinas e painéis sobre temas como inteligência artificial, marketing digital, sustentabilidade, finanças e gestão de pessoas, ministrados por mentores experientes. A Sala SICREDI, um espaço dedicado a rodadas de negócios com agendamento prévio, será um dos destaques, promovendo parcerias estratégicas entre empreendedores e investidores.

Cultura em evidência

Além do foco em negócios, a Feconect 2025 vai celebrar a cultura mineira com uma praça de alimentação que reunirá o melhor da gastronomia regional, oferecendo pratos típicos em um ambiente acolhedor. As noites serão animadas por shows musicais, com o ponto alto no sábado, 17/5, quando o cantor Oswaldo Montenegro subirá ao palco, encantando o público de todas as idades com clássicos de sua carreira. A programação cultural também incluiu apresentações de artistas locais, valorizando as manifestações artísticas da região.

Impacto econômico

Quem visitar a Feconect terá a oportunidade de conhecer os produtos autorais dos designers da Casa da Orla Alessandra Cecílio/Divulgação

A Feconect 2025 não é apenas uma feira de negócios, mas um catalisador para o crescimento de Lagoa Santa. Com estandes de empresas de mais de 12 setores, incluindo viagem e turismo, arquitetura, saúde, tecnologia e entretenimento, a feira quer proporcior uma vitrine para marcas locais e regionais. A Acolasa, que representa 40 condomínios e cerca de 30 mil pessoas, reforça seu papel na defesa dos interesses da comunidade e no apoio ao desenvolvimento regional, contando com o suporte de mais de 200 empresas parceiras. Entres os expositores se encontram: Arcelor Mitral, Sicredi, Loja Elétrica, Hermes Pardini, Telha Norte, Othon de Carvalho, Zoho, Liz Corretora de Seguros e InetVip.

A Casa da Orla, Loja colaborativa e original, estará na Feconect Alessandra Cecílio/Divulgação

A feira também será uma chance para pequenos e médios empreendedores apresentarem seus produtos e serviços, fortalecendo a economia da região. A Casa da Orla, coletivo de designers, artesãos e artistas, estará presente nesta edição. “É com muita satisfação fazer parte desta feira que promove encontros, cria laços em cada aperto de mão. O network cria conexão em um momento que a economia vive, onde juntos, somos mais. A proposta da ‘Família da Casa da Orla’ – é assim que eu chamo os colaboradores parceiros –, é mostrar a força da economia circular, com produtos que trazem o conceito de autenticidade, que reforçam a sustentabilidade em peças recycle, unindo beleza e preços em conta. Levaremos também para feira, sabonetes artesanais, objetos de arte, moda, biscoitos e chocolates. Sejam todos bem-vindos!”, comemora o artista plástico Aluízio Figueiredo, sócio da Casa da Orla.

Para Veruska Magnavacca, da Flora Pura, a feira é uma oportunidade para os locais e visitante de conhecer os produtos feitos na região Arquivo Pessoal

Com a expectativa de realizar boas parcerias e negócios, Veruska Magnavacca, da Flora Pura, que trabalha com cosméticos naturais, também participa da Feconect junto com um coletivo de empresários da região, no estande da Morase. “A minha expectativa é que o nosso município e os empreendedores daqui de Lagoa Santa e região possam ter mais visibilidade na oferta dos produtos, serviços e, até mais reconhecimento, Que a gente tenha a possibilidade de formar uma rede de relacionamentos, consolidar parcerias, que sejam efetivas, e impulsionar a economia local. Para que todo mundo, que esteja aqui, se beneficie desse aumento de incremento de renda na consolidação de bons negócios, que se efetivem até a próxima feira, no próximo ano”.







Comunidade local

A Feconect 2025 promete ser mais do que uma feira de negócios: será um espaço de conexão, aprendizado e celebração. A Acolasa, ao promover o evento, reforça seu papel na defesa dos interesses da comunidade e no desenvolvimento regional, unindo forças para posicionar Lagoa Santa como um polo de inovação e cultura.





A entrada é gratuita, e a feira funcionará das 17h às 22h na quinta e sexta-feira, e das 10h às 22h no sábado e domingo. Não perca essa chance de fazer parte de um evento que vai movimentar Lagoa Santa e deixar um legado de conexões e crescimento para a região.

Programação Cultural

FECONECT | 15 a 18 de maio de 2025

Arena Multiuso de Lagoa Santa

15 de Maio (Quinta-feira)

18h – Abertura Oficial

19:30 – Palestra com Cesar Cielo

20:30 – Show com a Banda Eletricidade

16 de Maio (Sexta-feira)

20:00 – Show com Banda Legião V

17 de Maio (Sábado)

10:00 – Palestra: Thaíse Nanda

11:00 – Palestra: Diógenes e Dani

12:00 – Palestra: Regina Prado

14:00 – Palestra: Bruno Santos

15:00 – Palestra: Fabrise Passos

16:00 -- Palestra: Edegar e Adiones

18:00 – Palestra: Dani Aguiar

20:00 – Show com Oswaldo Montenegro

18 de Maio (Domingo)

16:30 – Show com Dentifricio

18:00 – Show com Putz Grilla

Informações:

www.feconectacolasa.com.br