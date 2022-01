'Andando sobre as águas': moradores de Lagoa Santa se refrescam no domingão

Morados de Lagoa Santa andando sobre as águas (foto: Carlos Altman/EM/D.A.Press)









O píer está submerso desde dezembro por causa das fortes chuvas que castigaram cidades mineiras. Banhistas não pensaram duas vezes e aproveitaram a experiência de "andar sobre as águas". O píer se localiza em frente à avenida que vai para o Bairro Joá, na Avenida Getúlio Vargas, localizada na orla da lagoa.





Agora o local se tornou point de encontro das famílias nos finais de semana. "Há 29 anos que frequento aqui. Este final de semana foi o primeiro que nadei na lagoa por causa da cheia. Água Boa demais nesse calor. Está faltando só uma infra-estrutura como bancos, banheiro, um bar", comenta Fabrício Lopes Soares Cardoso.





Fabrício com os filhos Yago, 10 anos, e Ícaro, 4 anos (nadando) (foto: Carlos Altman/EM/D.A.Press)

Fabrício é pai de quatro filhos e três entraram na água. "Não sei se é viável, poderia ter pedalinho, barquinho pra alugar para melhorar o lazer", sugere Andreza Lopes Soares Cardoso, esposa do Fabrício.





Na década de 1960, a área era de propriedade do Iate Tênis Clube, que recebia a elite de Lagoa Santa. Nos tempos atuais, quase 62 anos depois, a área está decadente e abandonada. Segundo relatos de moradores, a prefeitura não tem interesse em ceder a área à iniciativa privada e o local segue desaproveitado.



Movimento dos moradores da cidade na lagoa neste domingo (23/1) (foto: Carlos Altman/EM/D.A.Press)

A lagoa é considerada pela prefeitura da cidade como imprópria para banho, mas os moradores não quiseram saber. O píer submerso virou nova atração da lagoa. Ao som de funk, é possível observar crianças brincando e adultos se refrescando enquanto vigiam os filhos. Neste domingo (23/1), foram contabilizadas muitas pessoas no local - a nota preocupante, além do possível risco de contaminação pela água imprópria, foi a ausência da máscara protetora contra a COVID-19 e outras doenças.

O Estado de Minas tentou falar com a prefeitura da cidade, mas não obteve sucesso. Tão logo a administração municipal se manifeste, esta reportagem será atualizada.





Previsão do tempo





O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) registrou em Lagoa Santa, hoje (23/1), a máxima de 31°C com baixa umidade relativa do ar, cerca de 47%. O dia foi de muito sol, com poucas nuvens e ventos fracos.





O Inmet prevê para esta semana na cidade uma máxima de 31°C e mínima em torno de 20°C. O dia mais quente provavelmente será na terça-feira (25/1), quando o município pode atingir a temperatura máxima de 33°C. E o menos quente na quarta (26/1), com máxima de 28°C. Por isso é indicado passar protetor solar e se hidratar.





