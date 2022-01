Chuvas intensas e risco de alagamento rondam mais de 200 cidades mineiras

Chuvas podem atingir cidades mineiras novamente: na foto, Jeceaba, na Região Central, alagada na primeira quinzena deste mês (foto: Wesley Rocha/Arquivo Pessoal) Minas Gerais ainda se recupera das chuvas que castigaram cidades nos últimos dias , e já se vê novamente sob alerta que deixa moradores de alguns municípios com medo de que tudo volte a acontecer novamente. Depois de uma trégua, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu comunicado neste domingo (23/1) para mais de 200 cidades mineiras.

"Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", afirma alerta válido até o último minuto de hoje (24/1).

No sábado (22/1), a Defesa Civil de Minas Gerais já havia emitido alertas de fortes chuvas e granizo para algumas cidades do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, especialmente Prata e Uberlândia. Os dois municípios estão incluídos no alerta do Inmet.

O alerta veio após a aproximação de uma frente fria, que chegou ao Sul do país durante a madrugada e está 'subindo' pelo Brasil. Segundo o Climatempo, essa frente, somada à umidade que está no interior do continente, provoca as tempestades.

Além do Triângulo e Alto Paranaíba, também pode chover forte no Sul de Minas Gerais (inclusive em Capitólio , palco de uma tragédia no começo do ano, quando uma rocha se desprendeu por causa da força das águas das chuvas da região).

Veja a lista completa de cidades que estão em estado de atenção