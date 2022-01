Calor e pancadas de chuva: confira previsão do tempo para esta semana

Belo Horizonte amanheceu ensolarada com temperatura mínima de 17 °C e tem máxima estimada em 30°C (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press)



O domingo que começou ensolarado em grande parte de Minas Gerais tem possibilidade de ver o tempo mudar ao longo da tarde. A previsão, que também vale para Belo Horizonte, é típica da estação de verão, quando altas temperaturas se juntam com a formação de nuvens e causam pancadas de chuva em pontos isolados.





Na capital, a previsão meteorológica da Defesa Civil indica que o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. A mínima foi de 17 °C, máxima estimada de 30 °C e a umidade relativa mínima em torno de 40% à tarde.









No restante do estado, a probabilidade de chuva é pequena, no entanto, a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade pode ocasionar chuvas de forma isolada. As temperaturas permanecem estáveis, podendo chegar a 35ºC no Triângulo Mineiro.





Previsão para os próximos dias

O clima deve permanecer o mesmo da última semana em todo mapa mineiro, com altas temperaturas e pancadas de chuva isoladas. Confira a previsão para os próximos dias, segundo o Inmet:





Segunda-feira (24/1)





Minas Gerais: Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Máxima: 35ºC

Mínima: 13°C





Belo Horizonte: Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Máxima: 31ºC

Mínima: 17°C





Terça-feira (25/1)





Minas Gerais: Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Máxima: 34ºC

Mínima: 14°C





Belo Horizonte: Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Máxima: 30ºC

Mínima: 16°C Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





Quarta-feira (26/1)





Minas Gerais: Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Máxima: 34ºC

Mínima: 13°C