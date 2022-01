Manutenção interrompe abastecimento de água no Centro e Região Leste de BH

(foto: PMI/Divulgação)

O abastecimento de água foi interrompido neste domingo (23/1) no Centro de Belo Horizonte, além dos bairros Floresta, Funcionários, Santa Efigênia e São Lucas.De acordo com a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), a interrupção do fornecimento nesses bairros foi ocasionada pela necessidade de manutenção emergencial na redeA previsão é que o fornecimento de água seja normalizado gradativamente no decorrer da tarde de hoje (23/1).