Veja o boletim de casos e mortes por COVID-19 em MG deste domingo (23/1)

O número de novos casos de Covid-19 em Minas Gerais, registrados nas últimas 24 horas, teve uma queda acentuada em relação ao boletim epidemiológico divulgado ontem (22/1) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG).O informe desse domingo (23/1) aponta 15.227 novos casos de coronavírus no Estado, enquanto ontem (22/1) esse número foi de 26.136. Porém, antes de qualquer conclusão, é preciso levar em consideração que a apuração de novos casos e mortes pela doença costumam ficar distorcidas nos finais de semana.Já o número de óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas não ficou tão diferente do divulgado ontem (22/1). O boletim da SES-MG desse domingo (23/1) informa 21 mortos em decorrência da doença, dois a menos.Com as novas informações, o total de casos de Covid-19 registrados em Minas Gerais sobe para 2.505.003, sendo que 2.272.964 pacientes já recuperados e 175.077 ainda em acompanhamento. O número total de mortes no Estado é de 56.962 pessoas.