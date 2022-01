COVID-19: Minas tem mais de 26 mil casos confirmados em 24 horas

Pacientes com COVID-19 têm aumentado o movimento nas unidades de saúde de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 15/01/2022 )



É a quarta vez desde o início da pandemia, em março de 2020, que Minas passa a marca de 25 mil novos casos de COVID-19 em um dia. As outras vezes foram justamente nos últimos dias: ontem (22/1), com 26.136; quinta-feira (20/1), quando 25.939 novos contaminados foram registrados em apenas 24h; e quarta (19/1), Os casos de COVID-19 não param de aumentar. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgou boletim epidemiológico neste sábado (22/1) onde mostra que 26.136 pessoas confirmaram teste positivo para o novo coronavírus nas últimas 24 horas.É a quarta vez desde o início da pandemia, em março de 2020, que Minas passa a marca de 25 mil novos casos de COVID-19 em um dia. As outras vezes foram justamente nos últimos dias: ontem (22/1), com 26.136; quinta-feira (20/1), quando 25.939 novos contaminados foram registrados em apenas 24h; e quarta (19/1), com 27.683 novos casos - o maior número até hoje







Mortes

O número de mortes, entretanto, permanece em queda no estado. No período de 24 horas, foram confirmados 23 óbitos pelo vírus – mesmo número do boletim de ontem.

Para efeito de comparação, o dia em que Minas Gerais registrou o maior número de mortes por COVID-19 ocorreu em 7 de abril do ano passado, com 508 óbitos. O boletim que apresentou a segunda maior quantidade de mortos foi publicado em 29 de março de 2021, com 463.

De março de 2020 até hoje, o estado soma 2.463.640 pessoas infectadas pelo coronavírus. No total, já são 56.918 os mortos pelo coronavírus em Minas.

Até o momento, 2.249.160 mineiros se recuperaram do COVID no estado, enquanto 157.562 seguem em acompanhamento, ou seja, casos confirmados de COVID-19 que não evoluíram para óbito, mas cuja condição clínica permanece sendo acompanhada, ou aguardando atualização pelos municípios