Zema confirma que Minas vai vacinar crianças com Coronavac

O Ministério da Saúde só decidiu ontem incorporar a vacina contra a COVID-19 CoronaVac na campanha de vacinação de crianças. A decisão foi comunicada pelo secretário-executivo da Saúde, Rodrigo Cruz, em conversa com jornalistas. Antes, a pasta chegou a procurar o Instituto Butantan, produtor da vacina no Brasil, para verificar quantas doses do imunizante estão disponíveis para entrega.