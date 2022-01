Vacinação infantil contra a COVID em BH atingiu apenas 22% das crianças

Cerca de 3 mil crianças das 13.500 que precisam ser vacinadas já receberam o imunizante (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Ainda é baixa a adesão ao processo de imunização contra a COVID-19 em Belo Horizonte para as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas, acamadas ou com mobilidade reduzida. Até o momento, uma semana depois do início da vacinação, apenas 22% desse público alvo recebeu a primeira dose da vacina anticovid.

De acordo com o município, o número de crianças nessa faixa etária e com algum tipo de comorbidade na capital é de 13.500. Desse total, cerca de 3 mil já foram vacinadas desde a convocação feita em 15 de janeiro. Em toda a capital, de acordo com o último censo realizado em 2010, são cerca de 193 mil crianças entre 5 e 11 anos.

A repescagem com vacinação para essa faixa etária está mantida em 27 escolas da cidade de 9h às 17h. Vale ressaltar que as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou de algum outro responsável. É necessário também levar um laudo médico comprovando a comorbidade e documento de identificação.

Em nota, o município faz um apelo aos pais para imunizarem seus filhos. "A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que quem não se vacina fica mais vulnerável à infecção pelo Sars-CoV-2. A orientação é de que todas as pessoas sejam imunizadas para garantir a proteção contra a COVID-19".