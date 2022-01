BH: colombiano sem capacete bate moto em árvore na Avenida Amazonas e morre

Um motociclista morreu ao bater com a moto em uma árvore. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (23/1), na Avenida Amazonas, altura do Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que chegou a atender a ocorrência, a vítima era um homem colombiano, de 30 anos, que não usava capacete para pilotar.

Além de um risco à vida, conduzir motocicleta sem usar capacete de segurança é uma infração gravíssima. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, pode resultar em multa e suspensão do direito de dirigir. Ainda podem ser aplicadas medidas administrativas, como retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação.

Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava sem vida e com graves ferimentos na região da cabeça. A Polícia Civil foi acionada para periciar o local e fazer as devidas investigações do acidente.