Jovem de 19 anos capota carro e morre no Anel Rodoviário, em BH

Acidente ocorreu no Anel Rodoviário, sentido Vitória, na altura do Bairro Santa Maria (foto: Google Street View)



Um jovem de 19 anos morreu na madrugada deste domingo (23/1) após capotar o carro em que dirigia. O acidente ocorreu no Anel Rodoviário, sentido Vitória, na altura do Bairro Santa Maria, Região Oeste de Belo Horizonte.









Uma faixa da via chegou a ser interditada no início da manhã, mas sem reflexos significativos no trânsito.