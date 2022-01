Motorista morre em capotamento de picape na descida do Pico da Ibituruna

A picape ficou bastante destruída depois de rolar montanha abaixo, na estrada do Pico da Ibituruna (foto: Reprodução/Redes sociais)



Um capotamento na estrada do Pico da Ibituruna, em Governador Valadares, na tarde deste sábado (22/1), deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. Danilo Bitencourt Souza, de 28 anos, que estava ao volante da picape, teve o corpo arremessado para fora do veículo e morreu no local do acidente.





Os outros dois ocupantes também foram arremessados para fora do veículo, sofrendo ferimentos diversos. Todos foram socorridos pela ambulância do SAMU. A Polícia Militar informou que o veículo pode ter perdido os freios na descida do pico, fato que fez o motorista perder o controle da direção.





De acordo com a Polícia Militar, nenhum dos ocupantes usava o cinto de segurança (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um outro fator contribuiu para a gravidade do acidente. Nenhum dos ocupantes da picape usava cinto de segurança. Por isso os corpos foram ficando pela estrada à medida que o veículo foi rolando montanha abaixo.

O local onde aconteceu o acidente, cerca de 3 quilômetros depois da subida do Pico da Ibituruna, no Bairro Vila Isa, é um local extremamente perigoso, de acordo com moradores e sitiantes da área do pico.

Poucos motoristas descem com seus veículos engrenados e, ao acionarem os freios de forma constante, acabam comprometendo o sistema de frenagem.



As duas vítimas que sobreviveram ao acidente foram levadas para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Governador Valadares, e o corpo de Danilo, para o IML.