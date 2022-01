Cidades inteiras da Grande BH e outros bairros vizinhos ficam sem água

Moradores de Lagoa Santa, São José da Lapa, Vespasiano enfrentam transtornos neste sábado (22/1) (foto: Imagem ilustrativa - 165106/Pixabay)

Em pleno sábado (22/1), moradores de Lagoa Santa, São José da Lapa e Vespasiano enfrentam transtornos. A Copasa informou que uma necessidade de manutenção emergencial interrompe o abascimento de água em todo os municípios de Lagoa Santa, com exceção da região do Lapinha, e São José da Lapa, com exceção da zona rural, além de bairros de Vespasiano.

"A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje (22/1)", informa a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, ao comunicar a interrupção do serviço nos locais citados da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a última projeção do IBGE, referente a 2021, Lagoa Santa possui cerca de 60 mil habitantes, enquanto São José da Lapa, 25 mil habitantes.

Confira as localidades que estão ou ficarão sem água: