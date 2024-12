Corpo de taxista, de 46 anos, que desapareceu depois de assalto em Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas Gerais, é encontrado na Zona Rural da cidade, parcialmente submerso no Ribeirão das Palmeiras. O corpo foi descoberto em uma ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), do Corpo de Bombeiros (CBMMG) e da Polícia Militar (PMMG), na tarde dessa segunda-feira(16/12).





O crime foi classificado como latrocínio. Conforme apurado pela Polícia Civil, o motorista chegou à cidade vindo de São Roque de Minas. Quando chegou ao município prestou o serviço para dois jovens, de 18 e 19 anos. Em levantamento, foi apurado que os suspeitos tinham passagens policiais por roubo no Norte de Minas.

Ainda conforme as investigações, a dupla rendeu o taxista e o conduziu até a zona rural do município, onde o homem foi morto e dispensado no Ribeirão das Palmeiras.

A dupla, de 18 e 19 anos, identificada como suspeita de ter realizado o assalto foi presa em Jaíba, no Norte de Minas. Em seguida, os suspeitos usaram o carro do taxista para retornar à cidade e realizar compras em comércios. A situação foi flagrada por câmeras de segurança.





Por meio de informações de movimentações na conta bancária da vítima, a polícia descobriu a realização de um Pix de R$ 5 mil para um dos suspeitos. Os dois investigados por latrocínio foram presos em Jaíba, no Norte de Minas, no dia seguinte ao crime, em posse do veículo do taxista.

