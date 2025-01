A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para os próximos dias: pancadas de chuva de até 20 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar a 45 km/h, estão previstas até as 8h desta segunda-feira (20/1). O comunicado, emitido neste domingo (19/1), pede que a população adote medidas de segurança e evite situações de risco.

Atenção especial deve ser dada às áreas de risco, como ruas e avenidas que alagam ou regiões próximas a córregos durante períodos de chuva forte. A travessia em ruas alagadas é desaconselhada pelo órgão, já que a força da água pode surpreender qualquer pessoa.

Os ventos também geram cautela. A Defesa Civil recomenda não estacionar veículos debaixo de árvores, postes ou estruturas que possam ser comprometidas pelo vento. Para quem mora em áreas de encosta, é fundamental observar sinais como rachaduras, depressões ou surgimento de minas d'água no terreno. Ao notar qualquer indício de instabilidade, o contato com a Defesa Civil (199) deve ser imediato.

Para se manter informado, os moradores de BH podem receber os alertas da Defesa Civil diretamente no celular. O cadastro é simples e gratuito: basta enviar o CEP da sua rua para o número 40199 e acompanhar as mensagens de texto. Também é possível acessar as informações pelo WhatsApp, Telegram ou redes sociais.