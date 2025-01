Nesse sábado (18/1), BH registrou a maior temperatura do ano com 32,8°

Os termômetros voltaram a subir em Belo Horizonte. A previsão é que este domingo (19/1) o dia seja de céu claro a parcialmente nublado com temperatura máxima de 32°C. De acordo com a Defesa Civil municipal, nesse sábado a capital registrou o maior índice do ano, com 32,8°, por volta das 13h40, na Região de Venda Nova.





Mesmo com as temperaturas altas, as chuvas não devem dar trégua para Minas Gerais. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas de instabilidade típicas do Verão devem provocar pancadas, especialmente, no Sul e Oeste do estado, além do Triângulo Mineiro.





De forma geral, os dias mais quentes e úmidos favorecem a ocorrência de precipitações isoladas em todo o estado. Segundo a Defesa Civil de BH, durante esta tarde a umidade relativa do ar deverá ficar em torno de 35%, abaixo do ideal estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.





Máximas em BH





O clima chuvoso e com temperaturas amenas abriu espaço para o calor típico de janeiro ao longo da última semana. Na sexta-feira (17/1), os termômetros já haviam chegado a 32°C, a segunda maior temperatura dos primeiros dias do ano.





Com máxima de 31,5°C, o terceiro dia da lista é 12 de janeiro. Os dias 11 (31,2°C) e 5 (30,5°C) deste mês aparecem na lista dos mais quentes até então em quarto e quinto lugares, respectivamente.

O recorde de 2024 foi em 8 de outubro, quando a capital viveu um calor de 36,8°C. No ranking das dez maiores temperaturas no ano passado, a maioria ocorrida no segundo semestre, os registros passam dos 34°C.





Confira a previsão do tempo para o início da próxima semana em BH:





Domingo (19/1): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 32°C e mínima de 19°C.

Segunda-feira (20/1): Céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 31°C e mínima de 20°C.





Terça-feira (21/1): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 31°C e mínima de 20°C.





Confira a previsão do tempo para o início da próxima semana em Minas Gerais:





Domingo (19/1): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 36°C e mínima de 17°C.





Segunda-feira (20/1): Céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 36°C e mínima de 16°C.





Terça-feira (21/1): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 37°C e mínima de 17°C.





