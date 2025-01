O Corpo de Bombeiros de Varginha, no Sul de Minas Gerais, resgatou um homem de 40 anos e seu filho de 12, que ficaram ilhados em uma pequena ilha do Rio Verde devido ao aumento do volume de água causado pelas chuvas. A operação durou cerca de quatro horas, e o resgate foi concluído por volta da meia-noite deste sábado (18/1).





Segundo o Corpo de Bombeiros, pai e filho estavam pescando desde a manhã de sábado. Durante a tarde, o adolescente caiu no rio. Apesar de usar um colete salva-vidas, ele começou a ser arrastado pela correnteza. O pai pulou na água para socorrê-lo, mas também foi levado pela força da água.

Ambos conseguiram alcançar uma pequena ilha e, com a ajuda de um celular, solicitaram socorro. O resgate foi realizado por duas guarnições, compostas por seis bombeiros, que chegaram ao local já durante a noite.





Após localizarem as vítimas, os bombeiros verificaram que elas estavam em uma área de difícil acesso, marcada por forte correnteza e baixa visibilidade. A equipe optou por atravessar o rio a nado para alcançar pai e filho.

Um cabo aéreo foi instalado entre as duas margens, e, utilizando cordas e equipamentos de salvamento, os bombeiros iniciaram o resgate. As vítimas foram devidamente equipadas com dispositivos de segurança e transportadas pelo cabo aéreo até a margem segura.

Após o resgate, pai e filho passaram por uma avaliação dos bombeiros, que não encontraram ferimentos, e foram liberados.

