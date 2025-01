Um homem, de 29 anos, foi encontrado morto com ferimentos de bala de fogo no bairro San Genaro, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (19/1).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os militares chegaram ao local e encontraram a vítima em solo, com perfurações de tiros aparentes pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte ainda no local, com perfurações na região do tórax, abdômen e braço direito.

Segundo os militares, moradores da região relataram que o crime possivelmente foi motivado pela denúncia feita pela vítima sobre os pontos de venda de drogas mantidos no município por um casal de traficantes, composto por uma mulher de 18 anos e um homem de 20.

Os policiais consultaram o sistema e constataram que os suspeitos já figuram como autores de homicídios em outras ocasiões.

O pai da vítima compareceu à cena do crime e afirmou que a vítima teria ficado em casa durante toda a manhã, mas teria saído ao meio dia. Porém, o homem afirmou que já havia perdido o filho e não gostaria de comentar mais sobre o caso, com medo de represália.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos de praxe e não conseguiu precisar a quantidade de perfurações nos locais onde a vítima foi atingida.

O corpo foi removido e, até o momento do fechamento do boletim, os policiais ainda não tinham a localização dos suspeitos para maiores investigações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A investigação segue com a Polícia Civil.