BH: suspeita de overdose fecha o trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O atendimento a um homem, de 19 anos, mobilizou ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (29/5).

Segundo os militares, o homem foi encontrado com quadro de parada cardiorrespiratória em via pública. Quando os bombeiros chegaram, dois médicos já estavam fazendo massagens cardiorrespiratórias no jovem.

Os militares assumiram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar e aguardaram uma ambulância do Samu para o transporte do paciente até um hospital.

Ainda de acordo com os militares, a suspeita é de que a vítima teve uma overdose devido aos indícios no corpo do rapaz.

As equipes conseguiram reverter o quadro de parada cardiorrespiratória e reanimaram o paciente. Ele foi conduzido pelo Samu até o hospital.

Segundo a BHTrans, o trânsito na avenida no sentido bairro foi liberado por volta das 11h30.