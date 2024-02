Nilo César do Vale Baracho, vice-prefeito de Itajubá (MG), é suspeito de desviar recursos do Hospital das Clínicas do município

O vice-prefeito de Itajubá, Nilo César do Vale Baracho (MDB), foi preso na manhã desta terça-feira (20/2), em decorrência de duas operações deflagradas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Nilo é suspeito de desviar recursos do Hospital das Clínicas do município e de recursos superfaturando serviços de manutenção dos veículos do executivo.

Dez mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã em Itajubá (MG), Campos do Jordão e São José dos Campos, ambas em São Paulo. O MPMG, junto das Polícias Civil e Militar, deflagraram as Operações Transfusão e Sepulcro Caiado contra corrupção.

A operação Transfusão investiga desvios de recursos públicos e privados do Hospital das Clínicas de Itajubá, consentidos por alguns de seus administradores, em favor do atual secretário Municipal de Saúde e vice-prefeito de Itajubá, Nilo Baracho. Já a operação Sepulcro Caiado investiga a prática de desvio de recursos públicos por meio do superfaturamento de serviços de manutenção da frota veicular das Secretarias de Saúde, Educação e de Obras de Itajubá.

De acordo com o MPMG, o município realizava pagamentos dos serviços que não eram realizados. A quadrilha utilizava falsas notas fiscais de peças veiculares que não eram instaladas. Em contrapartida, os servidores públicos recebiam os valores, caracterizando o desvio de recursos.

Em nota, a Prefeitura de Itajubá declarou que segue à disposição para colaborar com quaisquer investigações que apurem irregularidades e conta com a imparcialidade dos investigadores para prosseguir com o trabalho sério desenvolvido nos três últimos anos.