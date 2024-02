Em um dos crimes, ladrão derrubou idosa de 80 anos ao puxar a bolsa. Vítima caiu de cara no chão

Um "ladrão de idosas" foi preso nesta quarta-feira (21/2) em Uberlândia depois de uma série de crimes na região central da cidade do Triângulo Mineiro.

A prisão aconteceu após uma viatura ser acionada para um crime de roubo na avenida Fernando Vilela. No entanto, no deslocamento para o local, os militares receberam mais um chamado, desta vez na rua Melo Viana. Em ambos os casos, as vítimas eram mulheres idosas.



Leia também: ‘Aceita um café?’ Homem tenta subornar PM durante abordagem e vai preso



Houve um cerco na região, e o ladrão chegou a tentar mudar de roupa e largar as bolsas roubadas para tentar escapar. Contudo, no entorno da rua Teixeira Santana, moradores e comerciantes ajudaram a bloquear a quadra para evitar a fuga do homem, o que deu certo.

O suspeito foi preso. Junto dele estavam o capacete e a moto usados em ações anteriores.

Segundo a Polícia Militar, ao ser detido, ele confessou que o "alvo preferido são as idosas" com bolsas que andam pelo Centro de Uberlândia.



Leia também: Homem é preso em Minas levando moto furtada em bagageiro de ônibus



No último dia 7 de fevereiro, o suspeito foi flagrado por câmera de segurança derrubando uma senhora de 80 anos e levando a bolsa dela. Durante o roubo, a vítima bateu o rosto no chão. O caso ganhou repercussão. Testemunhas ajudaram a vítima, mas o ladrão fugiu, como é possível ver em vídeo de circuito de segurança.

Veja o vídeo:

O "ladrão de idosas" teve a prisão ratificada pela Polícia Civil na Delegacia de Plantão.