Jovem teve 70% do corpo queimado enquanto esquentava sua refeição

Uma jovem de 24 anos teve 70% do corpo queimado ao utilizar álcool enquanto cozinhava nesta quinta-feira (22/2) na Rua Antônio da Costa Xavier, Bairro Lagoa, na Região de Venda Nova.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), a vítima estava esquentando sua refeição em uma pequena lata com álcool na tentativa de fazer um fogareiro improvisado. Ao ver que as chamas estavam baixas, resolveu alimentar o fogo.

Quando ela abasteceu o recipiente houve o acidente, que gerou queimaduras graves. De acordo com os bombeiros, a jovem teve cabelos, braços, pernas e costas queimados.

A chamada foi feita por volta das 14h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e fez o transporte da vítima.

