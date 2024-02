A disseminação de notícias falsas, as fake news, que causou danos durante a pandemia da COVID-19 em outra situações, está provocando transtornos também em meio aos problemas ocasionados pelas chuvas nas estradas. Nesta quinta-feira (22/2) circulou nas redes sociais e grupos de whatsApp a notícia falsa, junto com imagem de rompimento de asfalto em uma rodovia como se o problema tivesse ocorrido em uma ponte na BR-251, próximo a Barrocão, no município de Grão Mogol, no Norte de Minas.



A informação inverídica foi divulgada no momento em que vários municípios do Norte de Minas sofrem com as consequências da interdição de uma ponte em uma rodovia, em função das fortes chuvas registradas na região nos últimos dias, mas que não se encontra na BR-251. A notícia falsa trouxe transtornos para motoristas e trabalhadores da estrada.



Na tarde de terça-feira (20/2), após uma vistoria técnica no local, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-MG) informou que a ponte sobre o Rio Caititu, no Km 248 da MGC-122, na comunidade de Camarinhas, sofreu avarias na estrutura, provocada pela força da água durante uma enchente. Com isso, o trânsito foi interrompido no local, e a interdição deve ser mantida por mais cinco dias, até a conclusão do serviços de reparo.

O alerta da fake news Reprodução



A MCG parte do entroncamento com a BR-251 e passa por vários municípios do Norte de Minas, como Janaúba, Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul e Espinosa, indo até a divisa com a Bahia. A rodovia é usada para o escoamento da produção de banana e de outras frutas e verduras dos projetos de irrigação do Gorutuba (Janaúba e Nova Porteirinha) e do Jaíba, enviadas de caminhão para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.



Com a interdição da MCG 122, o DER MG recomendou aos motoristas de Janaúba e outros municípios atingidos pelo problema para pegarem um desvio pela MG 120, que da MGC-122 e m Porteirinha, no sentido Riacho Machado, até chegar a BR-251 na localidade de Caveira, no município de Grão Mogol. Com o desvio, a viagem de Janaúba a Montes Claros em 100 quilômetros.



Nesta quinta-feira, passou a ser divulgada nas redes sociais uma imagem do rompimento do asfalto como se fosse uma ponte sobre a BR-251 perto de Barrocão, justamente o trecho a ser percorrido para os motoristas da região de Janaúba que desviarem do ponto interditado da MGC-122 para chegarem até Montes Claros.



Apesar de ser falsa, a informação circulou rapidamente como se fosse verdadeira e houve até quem enviasse áudios para parentes e amigos, via whatsApp, afirmando que foi comunicado em posto de gasolina da rodovia que a BR-251 tinha sido “interditada” em Barrocão.



Na propagação da fake news foi usada uma imagem de uma cratera aberta no na BR-393, km 258, entre Barra do Piraí e Volta Redonda, no Sul do estado do Rio de Janeiro, onde o aterro e o asfalto romperam na madrugada desta quinta-feira, por conta das fortes chuvas registradas naquela região.

“Infelizmente, pessoas irresponsáveis têm repassado informações que não são reais, o que tem causado transtornos tanto para a Polícia Federal como para o Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit) e para outros órgãos nas rodovias”, lamentou Nascimento, orientando as pessoas a não seguirem as notícias que não têm procedência oficial.



Ele salientou que a propagação de notícias falsas sobre interrupções nas estradas, além de trazer transtornos para as pessoas que estão em viagem, atrapalha o serviço dos policiais rodoviários. “Muitas vezes, por causa das fake news, os policiais precisam gastar o seu tempo para prestar informações e esclarecimento, ao invés de cuidar do trabalho preventivo nas estradas”, afirma o chefe da delegacia da PRF no Norte de Minas.