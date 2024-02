A intensificação de uma massa de ar quente seco sobre a Região Central do Brasil vai provocar um calorão em Minas Gerais. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir de Azevedo, a Região do Triângulo Mineiro pode registrar 37°C nesta quarta-feira (28/02) .

Ainda segundo o meteorologista, as altas temperaturas vão atingir todas as regiões do estado. "Na Zona da Mata a máxima será de 36°C, e nas Regiões do Norte e Noroeste as temperaturas ficarão na casa dos 35°C e 36°C", explica.

Em Belo Horizonte, os termômetros podem chegar a 33ºC, mas há possibilidade de chuva à noite em toda região metropolitana da capital. "Tem previsão de chuva também no Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata", complementa Azevedo.



A menor temperatura em Minas Gerais hoje foi de 17°C, na Serra da Mantiqueira, em Maria da Fé, no Sul de Minas. Já a mínima em BH foi 19°C, registrada pela manhã.