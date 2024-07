Um tiroteio no bairro Turmalina, em Governador Valadares, no Rio Doce, resultou na morte de uma mulher de 28 anos, baleada por engano na noite de terça-feira (2/6). Os disparos foram efetuados por criminosos que tinham como alvo o vizinho da vítima, que conseguiu escapar ileso.





Durante o ataque, a esposa do alvo, uma mulher de 23 anos, também acabou atingida pelos tiros, mas foi socorrida com vida. As duas estavam bebendo na frente da casa, quando aconteceram os ataques. O homem, considerado pela PM como o alvo dos bandidos, estava com elas, mas conseguiu correr para dentro da residência.





O homem atribuiu a tentativa de homicídio a conflitos entre gangues na região. De acordo com o boletim de ocorrência, ele possui diversos desafetos em pelo menos quatro bairros diferentes.





A esposa do homem foi atingida por um tiro no lado direito do peito e no antebraço direito, enquanto a vizinha que morreu no local foi baleada na altura do rim.





Até agora, ninguém foi preso e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.