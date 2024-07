João Vitor Modesto, de 22 anos, que estava desaparecido há uma semana, desde a última quarta-feira (26/6), foi encontrado pela família. A última vez que o jovem foi visto foi entrando em um ônibus 8203, que faz a linha Renascença / Buritis, no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte.





Ao Estado de Minas, Maria de Lourdes Modesto, de 47, mãe de João Vitor, contou que o filho apareceu na casa em que ele mora com a esposa e os filhos, de 1 e 4 anos, no Bairro Nazaré, na Região Nordeste da capital, nesta quarta-feira (3/7). Até a publicação desta matéria, a cozinheira ainda não tinha encontrado o jovem, mas informou que ele está bem. Ela também não soube explicar o motivo do desaparecimento.





Mesmo estando desaparecido desde a semana passada, o boletim de ocorrência só foi feito, no entanto, na segunda-feira (1º/7). “Liguei para meus sobrinhos e amigos com quem meu filho frequentemente se encontrava, mas ninguém viu ele desde que saiu do serviço. Estive até em hospitais e no IML. Ao mesmo tempo, eu tinha esperança de que ele poderia aparecer a qualquer momento, mas, como isso não aconteceu, procurei a polícia”, contou a mãe à reportagem, nessa terça-feira (2/7). Conforme Maria de Lourdes, João Vitor não tinha inimigos.





Desaparecimentos em Minas





A PCMG lançou em 5 de junho uma plataforma com informações sobre desaparecidos em todo o estado. Até o fechamento desta publicação, a base de dados da instituição policial contabilizava 21.986 pessoas sendo procuradas: 66,54% são homens, e as mulheres representam 33,46%.





A faixa etária com maior incidência de desaparecimentos está compreendida entre 31 e 40 anos (4.422 casos), seguida do grupo entre 12 e 17 anos (3.949 ocorrências). Somente neste ano, 1.403 pessoas já desapareceram em Minas.