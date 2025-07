Engenheiro agrônomo morre após batida frontal contra árvore na MG-255

O engenheiro agrônomo Rodrigo Keite Arakava, de 44 anos, morreu, provavelmente na hora, em acidente na margem da MG-255, perto de Itapagipe, no Triângulo Mineiro, na manhã dessa segunda-feira (14/7).

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Frutal, por motivos desconhecidos, a vítima, que seguia sentido Itapagipe, perdeu controle do seu carro, saiu da pista, colidiu frontalmente com uma árvore e, em seguida, capotou. O veículo parou com as rodas para cima em um barranco de cerca de 3 metros de profundidade.

Ao chegar no local, equipe de bombeiros encontrou o veículo completamente destruído e a vítima presa às ferragens. Foi quando constataram o óbito.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente, que deve ser investigado.

O corpo do engenheiro agrônomo ficou aos cuidados da Funerária Santa Maria, de Itapagipe, que acionou a família.