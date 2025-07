Rede varejista é condenada a pagar R$15 mil a cliente picada por escorpião

Uma rede varejista foi condenada a indenizar em R$ 15 mil uma cliente que foi picada por um escorpião enquanto provava roupas em uma loja em Carmo do Rio Claro (MG) no Sul do estado. A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a sentença da comarca, que reconheceu a responsabilidade do estabelecimento pelo ocorrido.



O acidente aconteceu em março de 2019. A consumidora relatou que estava no provador quando foi ferroada nas nádegas por um escorpião amarelo. Ela foi socorrida e medicada com analgésicos, mas continuou sentindo dores por vários dias, o que afetou sua rotina.

A loja alegou que realiza higienização periódica e que, na época, havia um surto de escorpiões na cidade, o que configuraria um fator externo.

No entanto, o TJMG entendeu que a empresa falhou no dever de cuidado e vigilância, pois apresentou comprovantes de limpeza apenas dos meses seguintes ao acidente.

Para o colegiado, ficou evidente que a cliente esteve em risco dentro do espaço comercial e que o estabelecimento não garantiu as condições adequadas de segurança. A decisão é definitiva, não cabe mais recurso.